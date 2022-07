PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Roma, la grande Joya. Battuta la concorrenza"

"La grande Joya". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Super colpo della Roma

"La grande Joya". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Super colpo della Roma: Paulo Dybala ha detto sì. Mourinho chiama, arriva l'argentino. Battuta la concorrenza: in Portogallo firma un triennale da 6 milioni con una clausola bassa di uscita. Avrà la maglia numero 21: in campo oggi contro lo Sporting Lisbona. Svolta tecnica, tridente da sogno con Pellegrini dietro a Abraham. E Zaniolo? Applaude anche Claudio Ranieri: "Garantisce il salto di qualità, è un top player".

Gleison Bremer - C'è spazio nella parte centrale della prima pagina per il duello per il difensore granata: "Spinta Juve, ma l'Inter non molla". Sfida a due per il centrale brasiliano: De Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri puntano il classe '97, che resta comunque nei piani di Marotta.