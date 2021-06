PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sarri oggi firma con la Lazio"

"Gigio investe sull'Euro". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Un disoccupato tra i pali azzurri: si fa avanti il PSG, ma è una bella grana per Raiola. E il commissario tecnico voleva una soluzione subito. Intanto, in cima alle gerarchie di Mancini, ci sono Jorginho e Barella, mentre Berardi ha superato Chiesa nelle idee del tecnico.

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Il piano Zhang: Hakimi via. Vidal e Perisic, aria di taglio". L'ex Borussia Dortmund sarà sicuramente ceduto per fare cassa, mentre il cileno ed il croato hanno degli ingaggi troppo onerosi e sarammo messi sul mercato.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Vantaggio Pioli". Il Diavolo alla ripresa sarà più fresco di molti altri visto che ha solamente 4 calciatori impegnati in Nazionale. In più potrà progettare meglio il futuro con Pioli, visto che è lo stesso tecnico ormai da tempo e conosce l'ambiente.

Juventus - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri nel taglio laterale con il titolo seguente: "Se CR7 parte serve un big: il sogno è Gabriel Jesus". Qualora il portoghese dovesse lasciare Torino bisognerebbe che il club lo rimpiazzasse con un calciatore di grande qualità: l'affare difficilissimo porta al centravanti del Manchester City, Gabriel Jesus.

Lazio - "E oggi Sarri: attesa la firma con i biancocelesti". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio alto della prima pagina. Dopo una trattativa molto lunga ed estenuante, l'ex tecnico della Juventus ha deciso di accettare la proposta di Lotito. Tanta l'attesa per conoscere l'impatto che avrà su una realtà diversa ed una piazza molto difficile come quella di Roma.

Salernitana - Nel taglio alto della prima pagina trovano spazio anche i granata con questo titolo: "Ultimatum a Lotito. La Federcalcio fissa i paletti". Entro il 25 giugno il presidente deve cedere la società perché controlla già la Lazio e non è possibile avere due squadre all'interno dello stesso campionato di Serie A.