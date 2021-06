PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sarri si sente della Lazio"

"Lukaku: ‘Ho suonato tutti!’". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il belga elogia la vittoria dello scudetto e punta già al prossimo obiettivo con la stessa voglia di sempre: "Questo titolo è come un verso di Jay-Z, se credi in te alla fine ce la fai. Abbiamo vinto con pazienza e sacrificio, le regole della mia musica".

Roma - C'è spazio per i giallorossi nell'edizione odierna del quotidiano con il titolo seguente nel taglio laterale della prima pagina: "Mou chiama Gigio". Il classe '99 è attualmente senza squadra così a Trigoria provano ad ingaggiarlo grazie all'appeal di José Mourinho. Donnarumma ha comunque tanti estimatori e non sarà facile portarlo nella Capitale.

Juventus - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale ai bianconeri con il titolo seguente: "Allegri vede Agnelli". Parte il piano per rivedere la Vecchia Signora al vertice. Bonucci e Chiellini, i cui futuri sembravano abbastanza lontani da Madama, adesso dovrebbero essere riconfermati.

Milan - C'è spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Per Tomori chiesto lo sconto. Fatta l'offerta a Giroud: 2 anni". Maldini e gli altri dirigenti hanno intenzione di puntare sul difensore, ma vorrebbero venirsi incontro con il Chelsea. Per l'attacco sondato il francese.

Lazio - "Sarri si sente biancoceleste. Fa già il mercato con Tare". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della prima pagina. Il tecnico ex Juventus tornerebbe ad allenare dopo una stagione di stop, mentre quella precedente era culminata con la vittoria dello scudetto.

Italia - C'è spazio anche per gli Azzurri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "L'Under va fuori, entra Mancini". I ragazzi di Nicolato si arrendono ai supplementari al Portogallo con il punteggio di 5-3. A pesare molto è stata l'espulsione di Lovato che ha condizionato i 30 minuti di extra time.