PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Siamo tutti azzurri. Roma abbraccia la Capitale"

"Siamo tutti Azzurri!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Roma abbraccia la Nazionale che debutta alle 21:00 all'Olimpico contro la Turchia. Mancini: "Onoriamo la maglia". Dopo un'attesa di cinque anni, l'Italia si affida a Jorginho in regia e ad Insigne per inventare davanti. In 15.000 presenti allo stadio (anti Covid) che riapre: c'è anche Sergio Mattarella. La Francia è l'assoluta favorita con Mbappé stella dei Blues, Lukaku e Foden all'inseguimento con Belgio e Inghilterra. E anche gli Azzurri possono dire la loro.