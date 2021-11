PRIMA PAGINA - Gazzetta su Osimhen: "Danni devastanti, 6 placche e 18 viti"

"Una Juve da 4". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Chelsea vince 4-0 ed ora è primo, mentre il club corre ai ripari: 50 milioni di euro per acquistare Dusan Vlahovic a gennaio. Intanto l'Atalanta si complica la vita: beffa evitata allo scadere in Svizzera con lo Young Boys, ma ora per passare dovrà battere il Villarreal.

Victor Osimhen - Nel taglio laterale della prima pagina trova spazio l'attaccante del Napoli con questo titolo: "6 placche e 18 viti!". Il chirurgo che ha operato il nigeriano dopo lo scontro con Skriniar: "Danni devastanti". Spalletti lo perde per 3 mesi, ma deve guardare avanti e pensare allo Spartak Mosca che sfiderà in trasferta domani alle 16.30.

Inter - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la squadra di Inzaghi con questo titolo: "Vieni avanti". Il tecnico vede gli ottavi di finale che ai nerazzurri mancano da 10 stagioni, ma prima dovrà superare lo Shakhtar Donetsk alle 18:45 e tifare Real Madrid contro lo Sheriff Tiraspol.

Milan - Il quotidiano dedica uno spazio anche al Diavolo nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Resta dentro". Alle ore 21:00 i rossoneri sfidano l'Atletico Madrid e vanno a caccia di una vittoria per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. Pioli cerca così il miracolo: "I Colchoneros sono la nostra ultima chance".Champions League - "Lewandowski trascina il Bayern. Il Barcellona frena e adesso rischia". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio alto della prima pagina sulla competizione europea. I bavaresi passano nel segno del polacco 2-1 in casa della Dinamo Kiev, mentre i blaugrana pareggiano 0-0 con il Benfica e ora sono in una situazione non semplice.

Italia - Infine, c'è spazio anche per gli azzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Luiz Felipe dopo Joao Pedro. Mancini e la Nazionale do Brasil". Il commissario tecnico adesso valuta anche la convocazione da parte del difensore centrale della Lazio, oltre a quella del bomber del Cagliari.