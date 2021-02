PRIMA PAGINA - Gazzetta sul Napoli: "Gattuso cerca il miracolo"

"Rosso di rabbia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Atalanta. Regalo al Real Madrid, la Dea cede in 10. Decidono l'inesistente espulsione di Freuler al 18' e l'1-0 di Mendy. Gasperini è furioso: "Partita rovinata. Ma a Madrid in 11 si può vincere".

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente stamattina per i rossoneri: "Si sdoppiano". La staffetta del gol: Rafael Leao giocherà contro la Stella Rossa in Europa League, mentre Ibrahimovic lo farà in campionato. Calcio d'inizio alle ore 21:00, si parte dal 2-2 dell'andata.

Inter - Ampio spazio anche ai nerazzurri nel taglio basso della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Conte e la squadra da 10 e lode". Punti, reti, assist, chilometri percorsi e molto altro: così è nato un primato totale. E' in testa alla classifica ed in altre nove graduatorie di rendimento che certificano la bontà di ciò che stanno facendo.