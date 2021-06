PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'Italia: "Canta che si passa"

"Canta che si passa". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull'Italia nell'edizione odierna. Superare anche la trappola Svizzera per andare già agli ottavi. Mancini: "Avanti, giochiamo con allegria!". Insigne-Shaqiri, un grande duello a colpi di genietti. Mazzola suona la carica: "Quando agli svizzeri segnai il gol più difficile". Intanto il Paese torna in zona... Azzurra con i maxi schermi.

Christian Eriksen - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per il danese con il titolo seguente: "Il sorriso del centrocampista (che resta in ospedale). La ricerca della causa". Il 29enne è in condizioni stabili e sta bene, ma adesso i dottori sono al lavoro per capire se si sia trattato di una miocardite o di un male ereditario.

Europei - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio anche per le partite della competizione in atto con questo titolo: "Avviso all'Europa: la Francia c'è. CR7 da record nello stadio pieno". Nel girone di ferro è Mbappé a vincere la prima super sfida: autogol di Hummels, la Germania si inchina. In Ungheria Ronaldo supera Platini con 50.000 senza mascherine.