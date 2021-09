PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'Italia: "Più forte ragazzi"

"Più forte ragazzi". Questo il titolo in apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull'Italia. Poca grinta, troppi errori: Chiesa gol, ma con la Bulgaria è solo 1-1. Ora c'è la Svizzera. Azzurri apparsi sottotono, ma domenica sera servirà la Nazionale dell'Europeo. Mancini: "A Basilea per vincere". Eguagliato il record di imbattibilità della Spagna (35 gare). Spinazzola intanto promette: "Ritorno presto. Poi vinco il Mondiale". Le altre partite vedono la Spagna ko in Svezia, l'Inghilterra ne fa 4 all'Ungheria, mentre Lukaku con una doppietta trascina il Belgio nel 5-2 all'Estonia.

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Giroud positivo. Ibrahimovic farà gli straordinari". L'attaccante francese si ferma per il Covid, mentre il totem della squadra di Pioli è al rientro dopo l'infortunio al ginocchio ed è già costretto ad essere indispensabile per i suoi compagni.

Inter - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Dzeko e Tucu gli specialisti per l'Europa". Inzaghi si affida ai nuovi big per cercare di ripetersi in Italia, ma soprattutto per fare un cammino più lungo e convincente in Champions League dove né Spalletti né Conte sono riusciti a superare la fase a giorni.

Juventus - Il quotidiano dedica uno spazio stamane nel taglio basso della prima pagina ai bianconeri con il titolo seguente: "Allegri alla ricerca dei 36 gol di CR7. Serve un Dybala top". Con l'addio del fuoriclasse portoghese, gli altri sono necessariamente più responsabilizzati e la Joya dovrà offrire un contributo più importante alla causa rispetto allo scorso anno.

Atalanta - "Ilicic si ricarica. Gasperini avrà un'arma in più". Questo il titolo che il giornale dedica ai bergamaschi nel taglio basso della prima pagina. Lo sloveno è rimasto ai nerazzurri dopo un'estate che a un certo punto lo aveva visto come sicuro partente. Ora la Dea potrà contare una volta di più sulla sua imprevedibilità in fase offensiva.