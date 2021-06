PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'Italia: "Wembley, arriviamo!"

"Wembley arriviamo!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Azzurri a Londra per ritornarci nelle finali, si scalda la vigilia degli ottavi con l'Austria nello stadio mito. Partenza ritardata e un caso: inginocchiarsi oppure no? Bonucci spiegherà la linea: probabilmente tutti in piedi. Intanto dalla Pellegrini a Baldini, la carica di 11 ori olimpici: "Fate come noi". Rivalità infinita: dalla guerra allo sci fino a Pablito.

Belgio-Portogallo - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per uno degli ottavi di finale di maggior interesse dell'Europeo con il titolo seguente: "Toh, chi si rivede. Lukaku-CR7, la rivincita dello scudetto". Il campionissimo della Juventus sfida il bomber dell'Inter in un duello ad alta qualità per entrare nelle migliori 8 d'Europa.

Olanda - Anche la Nazionale di Frank De Boer trova spazio nel taglio laterale della prima pagina con le parole di Georginio Wijnaldum: "L'arcobaleno un segnale contro i razzisti". Il nuovo centrocampista del PSG avverte anche i tifosi ungheresi prima della gara di Budapest: "Cosa farò se si dovessero ripetere cori razzisti come quelli fatti a Mbappé? Potrei uscire dal campo".

Calcio - "Il gol fuori casa non vale più doppio". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del quotidiano. Storica decisione per quanto riguarda le competizioni europee: quanti verdetti sarebbero stati diversi. Dopo 56 anni è rivoluzione: abolita la regola che condizionava l'esito finale delle partite ad eliminazione diretta (e non solo).

Inter - I nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Il dopo Hakimi e le fasce da rifare: a Inzaghi piace Lazzari". L'italiano della Lazio può essere un'idea e conosce già il tecnico, ma in lista rimangono sempre anche Bellerin dell'Arsenal e Zappacosta del Chelsea, che nell'ultimo anno ha giocato in Serie A con il Genoa