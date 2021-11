PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Terremoto Juve, nel mirino dei magistrati anche mega commissioni ad agenti"

"Terremoto Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Trema anche il mondo dei procuratori: non solo plusvalenze, nel mirino dei magistrati pure alcune mega commissioni. Il caso del giocatore Tongya di Raiola. E la scrittura di CR7.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la lotta scudetto con questo titolo: "Spacca Milan, scappa Napoli". Il Sassuolo ne fa 3 a San Siro, Spalletti travolge la Lazio e vola a -3. Scamacca fa l'Ibra, Mertens schiaccia Sarri. L'Inter bracca il Diavolo con un Calhanoglu in più: via alla volata d'inverno.

Ancora Serie A - Anche il nostro campionato trova spazio nel taglio basso della prima pagina con i risultati delle gare della domenica e il titolo seguente: "La Roma di Abraham batte un bel Torino. Arnautovic: Bologna va". I giallorossi vincono 1-0 all'Olimpico contro i granata, mentre alla squadra di Mihajlovic basta un rigore dell'austriaco per avere ragione dello Spezia.

Pallone d'Oro - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina al trofeo individuale più ambito dai calciatori con questo titolo: "La polemica". Oggi l'assegnazione del premio con Messi che ha le mani sul titolo più discusso. In tanti si aspettavano un riconoscimento a Jorginho oppure a Lewandowski, ma l'argentino ha staccato i rivali.