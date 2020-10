PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Rissa Juve-Napoli! Se ADL non si presenta perde a tavolino"

"Rissa Juve-Napoli". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo chiaramente riferimento al caso che ha animato la serata di ieri. L'ASL ha infatti bloccato il Napoli, che non è partito per Torino dove domani sera dovrebbe disputarsi il match alle 20:45. Temendo un caso Genoa, la Regione Campania ha impedito agli azzurri di partire, ma se Gattuso e i suoi ragazzi non si presentano allo Stadium - si legge - perderanno a tavolino, almeno così direbbe il regolamento.

MERCATO AL GONG FINALE - Nella giornata di domani chiuderà la sessione estiva di calciomercato e diversi club sono ancora molto attivi. Potrebbero arrivare colpi importanti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport che fa riferimento soprattutto a due nomi. "Chiesa da Pirlo: sprint all'ultimo respiro", scrive La Rosea sul grande acquisto bianconero che pare ormai imminente. "Bakayoko da Gattuso", si legge in riferimento al prossimo acquisto del Napoli, ormai chiuso.