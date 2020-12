PRIMA PAGINA - Gazzetta titola sulle sfide di Gattuso: "La miastenia e il rilancio del Napoli"

"Le sfide di Gattuso: la miastenia e il rilancio del Napoli". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. In primo piano, poi, c'è il Milan."A tutto Gaz". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del giornale, che fa riferimento al Milan e ad un'intervista con l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. La Rosea riporta anche alcuni stralci delle parole dell'AD: "Noi senza limiti: non possiamo sentirci appagati. Nemmeno per un attimo. Quanto resta Elliott? Niente scadenze, Gordon Singer tifa e ci segue sempre. Il futuro di Ibra lo decideremo insieme. Rinnovi di Gigio e Calhanoglu? Clima positivo".