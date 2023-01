PRIMA PAGINA - Gazzetta: “ Via mezza Inter! Com’è triste Zaniolo”

“Via mezza Inter”. È il titolo con cui si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, concentrata sul futuro della squadra nerazzurra

“Via mezza Inter”. È il titolo con cui si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, concentrata sul futuro della squadra nerazzurra. Non c’è soltanto Inzaghi sotto esame. Difesa da rifare, Correa bocciato. Lukaku in bilico: sarà piazza pulita. E per l’estate spunta Firmino.

Zaniolo - “Com’è triste Zaniolo”. Roma e Milan lontane, c’è il Bournemouth.

Milan - “Ziyech si fa dura”. Pioli deve continuare con il Diavolo che ha.

Juventus - “Ecco Vlahovic”. Con Chiesa e Di Maria. E Pogba...