PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Wijnaldum, che Roma. Paura per Pogba"

"La paura di Pogba", è il titolo d'apertura di oggi de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista francese rischia uno stop fino al 2023 e l'intervento risolutivo mette a rischio anche il Mondiale. Deciderà la via più breve insieme al club bianconero. Ora la priorità per la Juventus è Paredes, ma deve uscire Arthur.

De Ketelaere-Milan, ci siamo - Maldini alza l'offerta a 35 milioni con i bonus ed oggi è attesa la risposta del Bruges: la telenovela ad un passo dalla chiusura. Nel frattempo sul campo è Leao show in amichevole, con Adli in gol.

Wijnaldum, che Roma! - Dopo Dybala è in arrivo un nuovo grande colpo per la Roma di José Mourinho: Georginio Wjinaldum dal Paris Saint Germain. Operazione in dirittura d'arrivo.