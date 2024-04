PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Zirkzee, sì al Milan. Inter su Gudmundsson"

Joshua Zirkzee è l'attaccante-rivelazione della Serie A, nonché probabile uomo-mercato la prossima estate

Joshua Zirkzee è l'attaccante-rivelazione della Serie A, nonché probabile uomo-mercato la prossima estate, tra una possibile permanenza a Bologna e le sirene delle big, d'Italia e non solo, tra cui c'è certamente il Milan. E proprio sui rossoneri titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport in apertura: "Zirkzee, sì al Milan". L'olandese - si legge - mette il Diavolo al primo posto. Il Milan prepara un'offerta da 50 milioni più il cartellino di Saelemaekers.

La Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia si è riuscita a imporre di misura contro l'Atalanta al Franchi grazie a un super-gol di Rolando Mandragora, praticamente da casa sua. "Carica Fiorentina", titola La Gazzetta dello Sport sul match, ricordando che ora sarà decisiva la partita di ritorno al Gewiss Stadium tra 20 giorni esatti.