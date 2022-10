"Capolavoro di Osimhen nel finale mette ko la Roma: azzurri a +3 sul Milan".

Undicesima vittoria consecutiva in stagione per il Napoli che vola di nuovo in testa alla classifica di Serie A dopo la vittoria di Roma. Il quotidiano napoletano Il Mattino scrive in prima pagina: "Napoli capitale. Capolavoro di Osimhen nel finale mette ko la Roma: azzurri a +3 sul Milan".