PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli che brand: tra le top mondiali è 2° solo al City"

Il dato emerge dalla classifica "Football 50" stilata da Brand Finance.

TuttoNapoli.net

"Napoli che brand: tra le top mondiali è secondo solo al Manchester City" scrive Il Mattino oggi in edicola. Stilata la classifica dei 50 top club al mondo: azzurri in top 20, secondi per crescita percentuale. Un'altra importantissima medaglia per il club di Aurelio De Laurentiis. Il dato emerge dalla classifica "Football 50" stilata da Brand Finance.