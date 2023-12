PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Psicologia, innesti e più gol: i tre punti per salvare la stagione"

Tempo di analisi in casa Napoli dopo le tre sconfitte consecutive tra Real Madrid, Inter e Juventus.

Tempo di analisi in casa Napoli dopo le tre sconfitte consecutive tra Real Madrid, Inter e Juventus. Il Mattino nella sua edizione odierna titola così in prima pagina: "Psicologia, altri innesti e più gol: i tre punti per salvare la stagione", si legge di spalla.