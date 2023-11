Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con l’imminente annuncio di Igor Tudor come nuovo allenatore del Napoli

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con l’imminente annuncio di Igor Tudor come nuovo allenatore del Napoli: “Tudor-Napoli: ci siamo. Incontro a Roma, ok del tecnico croato al contratto di 7 mesi”.