PRIMA PAGINA - Il Roma elogia il Napoli: "Sconfitti con onore"

Un Napoli falcidiato dagli infortuni perde in casa contro l'Atalanta, attualmente la squadra più in forma del campionato, al termine di una partita che regala emozioni e spettacolo, testimoniati dall'applauso finale del Maradona ad entrambe le squadre. Il quotidiano campano Il Roma oggi in edicola lo sottolinea e titola così: "Sconfitti con onore".