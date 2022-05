PRIMA PAGINA - Il Roma: "In 50mila per salutare Insigne. Spalletti all'esame degli ultrà"

E' il Lorenzo Insigne day in casa Napoli. Oggi contro il Genoa il capitano vivrà la sua ultima partita al Maradona da calciatore azzurro,

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

E' il Lorenzo Insigne day in casa Napoli. Oggi contro il Genoa il capitano vivrà la sua ultima partita al Maradona da calciatore azzurro, prima di volare a Toronto in estate. Anche Il Roma oggi in edicola ne scrive in prima pagina: "In 50 mila per salutare Insigne. Spalletti all'esame degli ultrà".