PRIMA PAGINA - Il Roma in taglio alto: "Il Napoli prova a rifarsi con la Dea"

"Il Napoli prova a rifarsi con la Dea". E' con questo titolo che Il Roma si sofferma sul calcio in prima pagina, dedicando in taglio alto un box al big match del pomeriggio con l'Atalanta. Dopo il gran polverone sollevato dalla partita fantasma con la Juventus si torna in campo: il Napoli sarebbe a punteggio pieno, non fosse per il -1 in classifica e lo 0-3 comminati dal giudice sportivo.