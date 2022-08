TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli oggi sfiderà la Fiorentina in quella che è una partita storicamente sofferta per gli azzurri. "Napoli a caccia della terza vittoria, ma con la Fiorentina niente distrazioni", titola Il Roma: lo scorso anno, come ricordato da Spalletti, i viola hanno vinto due scontri diretti su tre.