PRIMA PAGINA - Il Roma titola in apertura: "Napoli padrone"

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli inanella l'undicesima vittoria di fila in campionato, sbarazzandosi anche dell'Udinese e allungando temporaneamente a +11 in vetta alla classifica. "Napoli padrone", titola Il Roma in prima pagina, dedicando agli azzurri, primi con 41 punti su 45 totali a disposizione, l'apertura dell'edizione odierna.