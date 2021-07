PRIMA PAGINA - Il Roma verso la Bassa Anaunia: "Debutta il Napoli di Spalletti"

E' in programma alle 17:30 la prima uscita di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Un test contro i dilettanti trentini della Bassa Anaunia, nel ritiro di Dimaro, in attesa di amichevoli più probanti che ci saranno in futuro. Il quotidiano campano Il Roma oggi in edicola titola proprio su questo: "Debutta il Napoli di Spalletti".