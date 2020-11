PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport: "Milan dammi il +5, MaraInsigne"

La Gazzetta dello Sport sceglie di aprire la sua edizione odierna titolando: "Milan dammi il + 5". Romagnoli, Kessie, un grande Gigio Donnarumma (che vuole restare): Fiorentina senza scampo (2-0) e miglior partenza nell'era dei 3 punti. L'immagine mostrata in prima pagina rappresenta Tonali e Kessie in videochiamata con Pioli: "Pronto mister? Siamo in fuga", recita la vignetta. Con l'Inter seconda, tra l'altro, le milanesi sono davanti alle altre in classica, cosa che non accadeva da nove anni.

Napoli - "MaraInsigne": punizione-gol e dedica a Diego. Omicidio colposo per il medico.

Serie A - "Colpo Udinese, Bologna ok, oggi Toro-Samp": taglio alto dedicato alle altre partite di campionato.