PRIMA PAGINA - Libero su Maradona: "Muoiono anche i padreterni"

Sulla prima pagina di Libero c'è spazio anche per l'addio di Diego. "Maradona se n'è andato via. Muoiono anche i padreterni" scrive il quotidiano affiancando una foto del campione argentino scomparso ieri all'età di 60 anni con in mano la Coppa del Mondo conquistata nel 1986. Il più grande calciatore si è spento a 60 anni, aggiunge il quotidiano.