“145 milioni per questi orrori”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“145 milioni per questi orrori”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Disastro col Sassuolo (4-2): la Juve sbaglia e paga". In taglio alto il Torino: "Tutti con Zapata". In basso spazio alla vittoria del Milan ai danni del Verona: "Capitão Leao rialza il Milan".