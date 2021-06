PRIMA PAGINA - Tuttosport: "A noi due!"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la sfida dei quarti a Euro 2020 tra l'Italia e il Belgio: "A noi due! Ronaldo ko". Di spalla spazio al calciomercato: "Occhio Toro: Arsenal in pressing su Belotti. Inter: pole Bellerin per il dopo Hakimi. Milan-Kessie: stallo e Marotta ci pensa".