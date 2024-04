PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Agonia Napoli, il Toro può andare a -1"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina all'occasione per i granata di accorciare sul Napoli per un posto in Europa: "Toro poche storie"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina all'occasione dei granata per accorciare sul Napoli per un posto in Europa: "Toro poche storie". Il commento in alto al box: "Alle 15 contro il Frosinone per andare a -1 dall'8º posto". L'apertura è riservata alla situazione in casa bianconera: "Juve, anno sottozero". Il sommario: "L'allenatore, i giocatori, la società: servono tre svolte per sperare di veder davvero rinascere lo spirito vincente del club". In spalla un box è riservato alla sconfitta degli azzurri contro l'Empoli: "Agonia Napoli, ko e contestazione".