PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Allegri comincia a correre”

“Allegri comincia a correre”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la crisi della Juventus

“Allegri comincia a correre”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la crisi della Juventus. "La Juve non prende in considerazione l'ipotesi esonero, ma il tecnico ha la responsabilità di raddrizzare la situazione. E il primo punto del piano di emergenza è migliorare la parte atletica". Taglio alto dedicato a Federer che ha annunciato il ritiro dal tennis: "Il più grande". In taglio basso: "Toro-Vlasic: riscatto immediato". Di spalla il Milan e i risultati delle italiane in Europa e Conference League.