PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ansia Covid. Ma il Napoli ha fame"

"Inter, solo Lukaku. Atalanta spaziale" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Pareggio per 2-2 interno da parte dell'Inter di Antonio Conte contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Nerazzurri in vantaggio, poi gli ospiti la ribaltano ma l'Inter trova il pari con la doppietta del solito Lukaku. Nel girone, clamoroso tonfo del Real in casa contro lo Shakhtar. L'Atalanta invece inizia alla grande la sua Champions, battendo il MIdtjylland per 4-0: in rete gli attaccanti.

La Juve - "Barça eccoci!" Morata e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo con un nuovo look, corrono verso la grande sfida di Champions League. Lo spagnolo è carico dopo la serata di Kiev in cui ha realizzato una doppietta decisiva. CR7 intanto aspetta il via libera dalla UEFA.

Europa League - Oggi in campo Milan, Roma e Napoli. "Zlatan di Scozia pensaci tu" scrive il quotidiano parlando di Celtic-Milan. Lo svedese di nuovo titolare. "Ansia Covid ma il Napoli ha fame". Azzurri in campo contro l'AZ, club olandese con tanti positivi (rimasti in Olanda). Stasera in campo anche la Roma con lo Young Boys.