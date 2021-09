PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Agnelli: "Non siamo finiti!"

Doppia apertura di Tuttosport nella prima pagina odierna. Da una parte spazio alla Juventus, con le parole del presidente Andrea Agnelli: "Non siamo finiti!". Dall'altra spazio alla Champions League, con l'impegno di Milan e Inter: "Ossigeno Champions". In taglio alto, il pareggio del Torino contro il Venezia nel posticipo della sesta giornata di Serie A, dal titolo: "Il Toro in Laguna butta la vittoria"