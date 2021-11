PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con l’Italia: “Senza paura!”

Tuttosport dedica l’apertura al sorteggio dell'Italia e ai playoff di marzo per andare ai mondiali: “Senza paura! Spareggi mondiali: l'Italia pesca la Macedonia in semifinale, in caso di vittoria dovrà affrontare Portogallo o Turchia in trasferta. Appuntamento il 24 e il 29 marzo". Al centro il big match di oggi tra Juventus e Atalanta: "Da non perdere". Spazio anche al tennis e in basso all'anticipo della 14esima giornata tra Cagliari e Salernitana.