PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Vlahovic: “Ho la Juve dentro!”

“Ho la Juve dentro!”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole di Vlahovic al salone del libro a Torino. Al centro ampio spazio al Torino e al futuro di Belotti: "Juric e Belotti restano solo per un Euro Toro". In basso il mercato delle milanesi: "Inter calda su Mkhitaryan. Derby col Milan per Asllani".