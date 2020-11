PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Mckennie: "Voto Juve"

"McKennie: 'Voto Juve'", si legge questa mattina in apertura su Tuttosport. Il quotidiano introduce così l'intervista esclusiva al centrocampista bianconero: "Quando sono arrivato a Torino, ho pensato ok: è un prestito. Sembra un periodo di prova di un anno. Ma ora provo un senso d'appartenenza. Ho la mia nuova casa". E ancora: "Il primo regalo di Agnelli è stato un libro su Mandela: la lotta al razzismo è un impegno di tutta la società".

Under 21 - In taglio alto c'è spazio per il successo degli Azzurrini: "Grande Under, Pobega super!", titola il quotidiano. Malgrado le assenze per Covid, importante vittoria per due reti a uno in Islanda con gol del centrocampista dello Spezia.

Torino - Si parla anche di mercato in apertura sul noto quotidiano, che di spalla scrive: "La strategia per arrivare a Torreira". Il riferimento è ovviamente alle strategie future del Torino, che non ha ancora abbandonato il sogno di arrivare all'ex centrocampista della Sampdoria.

Inter - "Sanchez ko, che bufera con il Cile!" è l'altro titolo di spalla che propone Tuttosport. Il c.t. del Cile attacca l'Inter, che risponde con un duro comunicato. Il pomo della discordia sono le condizioni fisiche di Sanchez, che in Nazionale ha accusato un altro problema fisico.