PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Arriviamo! Il Napoli frena, Milan e Inter si avvicinano"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la lotta per lo scudetto in testa alla classifica: "Arriviamo! Il Napoli frena, Milan e Inter si avvicinano. La squadra di Spalletti si fa rimontare dal Sassuolo, ne approfittano le milanesi". In taglio alto spazio al mercato: "Vlahovic, che intrigo fra Juve e Arsenal!". Di spalla spazio al ko della Roma a Bologna: "Mihajlovic stende Mou, è un Bologna da Europa".