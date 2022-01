PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Asl: valutiamo lo stop di Juve-Napoli"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con l'aumento di contagi di Covid che rischia di bloccare la Serie A: "Emergenza: 85 positivi: ma il calcio non molla. Asl: valutiamo lo stop di Juve-Napoli". A centro pagina spazio all'apertura del Psg al prestito di Icardi alla Juventus: "Vai alla Juve". Di spalla spazio al calciomercato con l'addio di Lorenzo Insigne al Napoli: "Insigne-Toronto per 55 milioni: ha firmato".