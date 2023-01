PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ballardini Spaccanapoli"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la Juventus e il rinnovo di Rabiot: "Prove d'intesa".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la Juventus e il rinnovo di Rabiot: "Prove d'intesa". In taglio alto spazio alla Supercoppa italiana tra Milan e Inter: "Siete ancora super?". In taglio basso il Napoli eliminato in Coppa Italia dalla Cremonese: "Ballardini Spaccanapoli".