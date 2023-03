PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Bayern e United asta per Osimhen"

"Pressing delle big d'Euroa sul Napoli, che si cautela: nel mirino Hojlund. Boniface e Brobbey"

"Bayern e United asta per Osimhen", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Pressing delle big d'Euroa sul Napoli, che si cautela: nel mirino Hojlund. Boniface e Brobbey". In apertura le parole di Vlahovic: "Ora vinco con la Juve". In taglio alto l'intervista ad Adriano Panatta: "Eravamo io, Minà, Villas, Arbore e Minà".