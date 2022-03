PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Caro CT, non te ne andare"

Tuttosport apre in prima pagina con l'incredibile ko dell'Italia che è valso l'eliminazione dai Mondiali

Tuttosport apre in prima pagina con l'incredibile ko dell'Italia che è valso l'eliminazione dai Mondiali: "Italia fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva: a Palermo la Macedonia del Nord elimina i campioni d'Europa con il gol di Trajkovski al 92'". Al centro anche il fondo del direttore Xavier Jacobelli: "Caro CT, non te ne andare". Spazio anche al caso Juventus e al falso bilancio: "Dybala, tre ore in procura", e infine anche alla squadra granata: "Carino riapre a Belotti".