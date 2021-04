PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Cena proibita, Bonucci Covid. Bufera Juve”

Tuttosport apre in prima pagina con la situazione in casa Juventus. Spazio anche alla cena con dieci invitati in casa McKennie e alla positività di Bonucci: “Cena proibita, Bonucci Covid. Bufera Juve”. In evidenza il Derby di Torino e l'intervista a Rincon: "Io e Belotti per il Toro del futuro". ​​​​​​​Poi la scelta del Sassuolo di escludere dalla prossima partita i giocatori tornati dalla Nazionale e il mercato internazionale: "Haaland in Spagna, Mbappé agita il Psg".