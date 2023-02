PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Chi ha paura del -15 alla Juve?"

"Due ministri del governo entrano nella questione plusvalenze".

"Chi ha paura del -15 alla Juve?", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Due ministri del governo entrano nella questione plusvalenze. Abodi: 'Certe cose non si fanno da soli'. Salvini: 'Giustizia strabica'. E intanto nel calcio italiano striscia il timore che la sentenza sulla Juve possa stimolare inchieste su altri club". A centro pagina spazio alla clamorosa eliminazione della Roma dalla Coppa Italia: "Umiliato Mourinho e la Roma: Cremonese in semifinale!".