Tuttosport dedica l’apertura alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: “CR7: Juve, io ci sono. Nelle foto postate dalla Continassa, Ronaldo si mostra deciso e grintoso: è pronto per Udine". In taglio alto l'Inter che aprirà la stagione di Serie A contro il Genoa: "Dzeko, pensaci tu". Sulla destra le parole di Juric: "Toro, fai come l'Atalanta".