PRIMA PAGINA - Tuttosport: "CR7 resta"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazione di Allegri su Ronaldo: "CR7 resta. Ronaldo mi ha detto che non si muove da Torino". Più in basso le parole del neo acquisto rossonero Florenzi: "Milan, tutto per te. Hanno creduto in me, non deluderò". A centro pagina spazio agli anticipi della prima giornata giocati ieri: "Lukaku chi? Che Inter!", "Bel Toro, cinica Dea".