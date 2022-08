PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Depay-Juve, accordo!"

"Intesa totale fra i bianconeri e l'olandese: ora il Barça deve liberarlo".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Depay-Juve, accordo! Intesa totale fra i bianconeri e l'olandese: ora il Barça deve liberarlo. No allo United: Rabiot blocca Paredes. Colpo Giovane: soffiato Mancini al Milan". In taglio alto spazio al mercato del Torino: "Schuurs e Lukic con la Lazio". Di spalla la vittoria di Jacobs nei 100m agli Europei di Atletica: "Ancora tu! Jacobs ci fa godere di nuovo".