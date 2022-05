PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria vede solo Juve"

"L'argentino spinge per raggiungere Allegri. Stasera affronta Bonucci a Londra, prima della partita l'incontro fra Cherubini e l'agente: cresce l'ottimismo".

"Di Maria vede solo Juve", nell'edizione di oggi titola così in prima pagina Tuttosport. "L'argentino spinge per raggiungere Allegri. Stasera affronta Bonucci a Londra, prima della partita l'incontro fra Cherubini e l'agente: cresce l'ottimismo". In taglio alto spazio alla finalissima Italia-Argentina, ultima gara in Nazionale per Chiellini: "Chiellini-Messi: finalissimo". Di spalla il Milan che cambia proprietà: "Il Milan è di RedBird. Priorità Maldini e Leao".