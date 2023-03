PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Dybala, che bufera”

“Dybala, che bufera”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport

“Dybala, che bufera”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport. "In ballo ci sono soltanto i tre milioni della manovra stipendi. I tifosi infuriati per le parole del legale. La verità sui 50 milioni". Spazio anche alla sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra: "Questi siamo". Nel taglio basso, spazio anche al mercato in uscita del Torino: "Liverpool su Schuurs: 50 milioni per il Toro".