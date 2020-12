PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dybala e Gomez, che fine faranno?"

Tuttosport in edicola quest'oggi apre con un interrogativo su Dybala e il Papu Gomez: "Che fine faranno?", scrive il quotidiano torinese a centro pagina. Oggi c'è Juventus-Atalanta, Dybala parte nuovamente dalla panchina e Agnelli vuole che non pensi più al contratto. Gasperini sul Papu: "Io non ne parlo più, prima viene la Dea".

Golden Boy - Grande successo per il Golden Boy di Tuttosport. "1.600.000 like per il Golden Boy" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Il trionfo di Haaland è diventato virale in tutto il mondo, elogi sui social. Lewandowski: "Grazie Tuttosport, porto il Golden Player all'Allianz Arena".

Big match - "Conte affronta l'esame Scudetto": oggi test contro il Napoli a San Siro. Un match importante per saggiare le ambizioni della formazione nerazzurra e anche della formazione azzurra guidata da Gattuso.