PRIMA PAGINA - Tuttosport: "E ancora vogliono avere ragione!"

Nell'edizione odierna Tuttosport torna in prima pagina sul gol annullato alla Juve contro la Salernitana e sulla giustificazione data da FIGC e AIA: "E ancora vogliono avere ragione! FIGC e arbitri insistono con la mancanza di immagini per giustificare l'ingiusto annullamento del gol di Milik in Juve-Salernitana, ma così aggravano l'errore. Non sarebbe più facile ammetterlo?". In taglio alto il gesto della nazionale danese: "La Danimarca contro il Qatar. Azmoun anti Iran". Di spalla spazio alla prima donna che arbitra in Serie A: "Signori, arbitra Maria Sole. E riscrive la storia".